Brasil leva susto, mas bate Portugal no vôlei masculino A seleção brasileira de vôlei segue com 100% de aproveitamento na Liga Mundial. Neste sábado de manhã, o time de Bernardinho conquistou a 11 vitória em 11 jogos ao bater Portugal por 3 sets a 1, em Fortaleza, em 1h43 minutos de partida. Atuando com o time reserva, o Brasil só encontrou dificuldades no primeiro set, em que perdeu por 22 a 25. Depois da tradicional bronca do exigente treinador, os jogadores forçaram o ritmo, diminuíram os erros e fecharam os outros três sets em 25/20, 25/21 e 25/18. Brasileiros e portugueses voltam a se encontrar neste domingo, novamente em Fortaleza, às 9 horas (de Brasília). A seleção brasileira já está classificada para a fase final da Liga, que será disputada na Rússia, entre 23 e 27 de agosto. O time busca seu sexto título na competição.