Brasil leva susto, mas derrota Canadá pela Liga Mundial

Se o técnico Bernardinho elogiou o comportamento da seleção na sexta-feira, o mesmo ele não pôde dizer neste sábado. Com muitos erros, o Brasil derrotou o Canadá por 3 sets a 1, com parciais de 25/14, 20/25, 25/22 e 25/18, em jogo disputado no Ginásio Mineirinho, válido pelo Grupo A da Liga Mundial de Vôlei. Com 100% de aproveitamento - agora são oito vitórias -, os brasileiros esperavam encontrar facilidade contra o lanterna Canadá. De fato, o primeiro set foi bem tranqüilo, com o saque brasileiro encaixando e o bloqueio canadense sem efeito. Nalbert, Alan, Dante e André Nascimento mostraram bom entrosamento. Porém, tudo mudou no segundo set. Pela fragilidade do adversário, os jogadores relaxaram e o Brasil passou a cometer erros, principalmente na armação das jogadas. Mal colocados, os brasileiros foram vítimas do bloqueio canadense. Os 17.621 torcedores até tentaram apoiar o time ao ver a reação do adversário, mas sem sucesso. O terceiro set começou da mesma maneira, com o Canadá se impondo. Todavia, a situação mudou quando Nalbert chamou a responsabilidade da partida. Melhor brasileiro em quadra, o jogador, que acabou saindo com dores na coxa esquerda, foi um dos mais eficientes no ataque e comandou as vitórias no terceiro e quarto sets, para festa do maior público do ano na Liga. Este foi o 38.º triunfo na história sobre o Canadá em 47 confrontos. De quebra, o Brasil ficou muito perto de garantir a classificação à fase final da Liga, que será realizada na cidade de Katowice, na Polônia, entre os dias 11 e 15 de julho. Para isso, terá de vencer na próxima semana a Finlândia, fora de casa.