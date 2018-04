Brasil lidera quatro estatísticas na Copa do Mundo de vôlei

A seleção brasileira tem quatro jogadoras liderando estatísticas na Copa do Mundo feminina de vôlei, que acontece no Japão e vale três vagas aos Jogos Olímpicos de Pequim, no ano que vem. A oposto Sheilla lidera o ranking de saque, com oito aces, enquanto a líbero Fabi é a primeira em defesa e recepção. A veterana Fofão é a destaque entre as levantadoras. A principal pontuadora do torneio é a dominicana Bethania de la Cruz, com 91 marcados. A sérvia Jelena Nikolic, segunda classificada, tem desvantagem de 12. O Brasil é o atual terceiro colocado no geral, atrás de Itália e Estados Unidos, com quatro vitórias e uma derrota - justamente para as americanas. Os dois primeiros ainda não perderam na competição. O próximo confronto das comandadas de Zé Roberto será sexta contra a Tailândia, penúltima colocada, em Kumamoto, à 1h35 de Brasília.