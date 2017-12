Brasil mantém invencibilidade e fica perto da vaga na Liga

Com um pouco mais de uma hora de partida, a seleção brasileira não teve dificuldades para bater a Coréia do Sul por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/16 e 25/15, no primeiro confronto com os asiáticos no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O resultado deixa a equipe comandada por Bernardinho muito próxima da segunda fase da Liga Mundial de vôlei masculino. Em busca do heptacampeonato da competição, o Brasil lidera o Grupo A com dez pontos (cinco vitórias) e segue invicto. A segunda colocação da chave está com a Coréia, que soma sete pontos, dois a mais que o Canadá e a Finlândia. O time nacional volta a enfrentar os sul-coreanos neste sábado, às 10 horas, também no Ibirapuera. Um novo triunfo pode deixar os brasileiros muito perto da fase seguinte, dependendo dos resultados dos confrontos entre finlandeses e canadenses. Para conseguir a terceira vitória sobre os asiáticos nesta edição da Liga - já havia vencido as partidas na cidade de Cheonan -, o Brasil contou com a grande atuação do bloqueio, principalmente do central Gustavo, que fez a sua estréia nesta competição. Ele ficou de fora das duas primeiras rodadas contra a própria Coréia e contra a Finlândia. Ao final do jogo, o jogador Sisley Treviso, da Itália, dedicou a vitória à sua mulher Raquel, que se recuperou recentemente de um câncer. Após o segundo confronto com a Coréia, Bernardinho deverá contar com a volta dos medalhões Giba, André Heller, André Nascimento, Ricardinho e o líbero Escadinha para as partidas com o Canadá, em Belo Horizonte, nos dias 15 e 16 de junho. Os cinco atletas ainda não entraram em quadra nesta edição da Liga. O treinador está aproveitando a primeira fase para observar os jogadores mais jovens, como o seu próprio filho, o levantador Bruno.