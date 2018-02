Brasil mantém liderança no ranking masculino da FIVB

A seleção brasileira masculina de vôlei segue na liderança do Ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), divulgada divulgado nesta quarta-feira. O Brasil tem 260 pontos, 60,5 a mais do que a equipe russa. O ranking, apesar do domínio brasileiro, registra mudanças significativas nas primeiras posições. Uma das seleções que sofreram um grande retrocesso foi a Itália (que caiu do quarto para o décimo lugar), enquanto outras, como Porto Rico, saiu do 17.º para o oitavo posto. Os 20 melhores do vôlei masculino: 1.º Brasil - 260 pontos 2.º Rússia - 199,5 3.º Estados Unidos - 166,5 4.º Bulgária - 159,5 5.º Polônia - 99,8 6.º Argentina - 89,5 7.º Espanha - 89,5 8.º Sérvia - 88,8 9.º Porto Rico - 88,8 10.º Itália - 82 11.º Austrália - 69,8 12.º Japão - 67 13.º França - 58,8 14.º Egito - 51,3 15.º Tunísia - 50,3 16.º Coréia do Sul - 46 17.º Cuba - 45,8 18.º Canadá - 45,3 19.º Alemanha - 44,8 20.º Venezuela - 38,5