Brasil mantém time contra Cuba A seleção feminina, comandada pelo técnico Marco Aurélio Motta, terá mais dois amistosos contra Cuba, antes de estrear na Copa dos Campeões, de 13 a 18 de novembro, no Japão. Neste domingo, às 15h45 e com transmissão ao vivo da TV Bandeirantes, as duas seleções jogam no Recife. Na terça-feira, o confronto será às 20h30 (com SporTV), em Aracajú. No primeiro confronto, na quinta-feira à noite, o Brasil venceu Cuba por 3 a 2 (25/19, 23/25, 25/16, 21/25 e 20/18) e na sexta-feira à noite mais uma vitória: 3 a 0. Motta deve manter o mesmo time base, com a levantadora Gisele, as ponteiras Virna e Raquel, as centrais Karin e Flúvia, a oposto Érika e a líbero Fabi. "Fiquei muito satisfeito. A nova formação está no caminho certo", afirma Motta. "Estou adorando jogar com bolas rápidas", observa Érika, que passou a atuar como a principal atacante da seleção. O Brasil estréia na Copa dos Campeões contra o Japão. Na primeira fase enfrentará ainda: Rússia (campeã européia), Coréia do Sul e Estados Unidos (campeão da Norceca). Cuba perdeu a vaga para as norte-americanas.