Brasil passa de novo por Portugal e segue 100% na Liga A seleção brasileira de vôlei segue com 100% de aproveitamento na Liga Mundial. Neste domingo, o time de Bernardinho conquistou a sexta vitória em seis jogos ao bater Portugal por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/16 e 25/22, em Lisboa, pelo Grupo B. O triunfo deste domingo foi mais fácil do que o de sábado, em que o Brasil também fez 3 a 0. Com bom aproveitamento no saque e no bloqueio, os atuais bicampeões do torneio tiveram muita facilidade para fechar os dois primeiros sets. Somente no terceiro Portugal impôs um ritmo mais forte e chegou a empatar em 22. O Brasil jogou com Ricardinho, André Nascimento, Murilo, Rodrigão, André Heller, Giba e Serginho. Dante, titular no sábado, foi poupado. Os próximos jogos do Brasil serão no próximo fim de semana, fora de casa, contra a Finlândia, em Tampere.