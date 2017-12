Brasil passa fácil pela Coréia e segue líder na Liga Mundial

Assim como no primeiro confronto no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a seleção brasileira masculina de vôlei não teve dificuldades para superar, na manhã deste sábado, a Coréia do Sul por 3 sets a 0, com parciais 25/22, 25/19 e 25/14,pela fase classificatória da Liga Mundial. O time de Bernardinho soma agora seis vitória consecutivas na competição e nenhuma derrota. Com o resultado, os hexacampeões do mundo lideram o Grupo A com 12 pontos. Apesar dos tropeços na capital paulista, os sul-coreanos ocupam o segundo posto com oito. A Finlândia vem logo atrás com sete, seguida pelo Canadá (6). A equipe brasileira volta a quadra pela competição na próxima sexta-feira para enfrentar os canadenses, em Belo Horizonte - a cidade de mineira também receberá o segundo jogo com os adversários, no sábado. Samuel, que atua como oposto no Minas, jogou como ponta e terminou a partida como o maior pontuador, com 16 pontos, cinco a mais que o obtido pelo colega Rodrigão, o segundo destaque da partida. "Ele [Samuel] está em uma forma impressionante. É mais fácil jogar ao lado dele", disse Nalbert, que disputa uma vaga na equipe para a disputa dos Jogos Pan-Americanos do Rio. Como tem feito em outros confrontos da primeira fase, Bernardinho voltou a fazer alterações no time que entrou em quadra neste sábado. Em comparação com ao jogo de sexta, ele escalou apenas quatro atletas que jogaram o primeiro compromisso com os sul-coreanos no País: os meios-de-rede Rodrigão e Gustavo, o oposto Anderson e o líbero Alan. Nas demais posições, o treinador utilizou os pontas Nalbert e Samuel e o levantador Marcelinho. Já no último set, o novato Éder ganhou a vaga de Gustavo. Porém, Bernardinho deverá contar com a volta dos medalhões Giba, André Heller, André Nascimento, Ricardinho e o líbero Escadinha para as partidas com o Canadá. Os cinco atletas ainda não entraram em quadra nesta edição da Liga. O treinador está aproveitando a primeira fase para observar os jogadores mais jovens, como o seu próprio filho, o levantador Bruno.