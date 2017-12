Brasil passa fácil pelo Canadá e fica perto da vaga na Liga

A seleção brasileira do técnico Bernardinho confirmou o favoritismo e derrotou com facilidade nesta sexta-feira o Canadá por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/13, em jogo disputado no Ginásio Mineirinho, válido pela quarta rodada do Grupo A da Liga Mundial de Vôlei. Os brasileiros, que contaram com os retornos do ponteiro Dante e do levantador e capitão Ricardinho, mostraram bom desempenho e não deram qualquer chance para os canadenses, que tentaram, em vão, parar o Brasil no bloqueio. Os destaques na vitória foram Bruninho, filho de Bernardinho, Murilo e Gustavo. Esta foi a sétima vitória do Brasil, que mantém 100% de aproveitamento. Se a seleção voltar a vencer o Canadá, neste sábado, e a Finlândia perder seus dois jogos com a Coréia do Sul, o Brasil garantirá um lugar na fase final, que será realizada na cidade de Katowice, na Polônia, entre os dias 11 e 15 de julhio. "Nós voltamos a ver um bom voleibol", disse Bernardinho ao final do jogo à TV Globo. "Enfim, foi um teste muito bom para os garotos. Pelo tipo de bloqueio pesado que o Canadá apresentou, nós conseguimos fugir bem. Para o jogo de sábado, vamos colocar um equipe diferente, mantendo o rodízio." O Brasil alcançou a 37.ª vitória sobre o Canadá em 46 confrontos. Além disso, os brasileiros dispararam com 14 pontos na classificação do grupo, contra nove dos finlandeses e oito dos sul-coreanos. Os canadenses permanecem na lanterna, com apenas uma vitória e seis derrotas.