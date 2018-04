Brasil passa fácil pelo Peru e faz decisão do Final Four

Também neste sábado, as norte-americanas derrotaram a República Dominicana na outra semifinal. Graças à vitória por 3 sets a 1 (25/20, 23/25, 25/23 e 26/24), os Estados Unidos terão a chance da revanche contra o Brasil. Isso porque na abertura do Final Four, na última quarta-feira, as brasileiras venceram as norte-americanas por 3 sets a 2.

A final entre Brasil e Estados Unidos acontece às 20 horas (de Brasília) neste domingo. Atual campeã do Final Four, a seleção brasileira busca em Lima o seu quinto título no ano, após a conquistas do Grand Prix, da Copa Pan-Americana, do Classificatório para o Mundial e do Torneio de Montreux.

No Peru, a seleção é comandada pelo auxiliar-técnico Paulo Coco, já que o treinador José Roberto Guimarães está em Saquarema (RJ) com a outra parte do grupo brasileiro, em treinamento já visando o Campeonato Sul-Americano.