Brasil pega Cuba na final da Copa Pan-Americana de vôlei As seleções de Brasil e Cuba vão disputar, nesta sexta-feira, a medalha de ouro da 5ª Copa Pan-americana de Vôlei Feminino, disputada em San Juan, Porto Rico. O Brasil se classificou para a final da competição ao vencer os Estados Unidos, nesta quinta, por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/22, 25/17 e 25/10. Fabiana se destacou, com 19 pontos. Por sua vez, Cuba chegou à final depois de bater a República Dominicana também por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 25/22, 14/25 e 25/13. Assim, Estados Unidos e República Dominicana disputarão a medalha de bronze, em partida a ser realizada antes da final. As quatro equipes garantiram vagas para o Grand Prix de 2007, que será disputado em dez cidades diferentes, ao redor do mundo, e cuja fase final será realizada na Itália. Na disputa pelo quinto lugar, Porto Rico venceu o Peru por 3 sets a 1, ao passo que o Canadá ficou com o sétimo lugar ao derrotar a Venezuela por 3 sets a 2.