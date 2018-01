Brasil pega Cuba no vôlei masculino Brasil e Cuba se enfrentam neste domingo, às 10 horas, em São Bernardo do Campo, no segundo confronto entre as duas seleções pela Copa da Amizade. Na sexta-feira, em Londrina (PR), a seleção brasileira derrotou a cubana por 3 a 1 (22/25, 25/20, 25/18 e 25/21). Para o técnico Bernardinho a Copa da Amizade está servindo como uma preparação para a Copa América, que será realizada entre os dias 28 e 7 de outubro na Argentina.