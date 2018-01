Brasil pega EUA na semifinal da Copa Pan-Americana de vôlei A seleção feminina de vôlei do Brasil vai enfrentar nesta quinta-feira a equipe dos Estados Unidos, em uma das semifinais da Copa Pan-Americana de Vôlei. A seleção norte-americana garantiu sua classificação ao vencer Porto Rico, nesta quarta, por 3 sets a 2 (23/25, 22/25, 25/22, 25/21 e 15/8). A outra semifinal será disputada entre Cuba e República Dominicana. Assim, Brasil, Cuba, Estados Unidos e República Dominicana, que vão disputar o título, também se classificaram para o Grand Prix, que será disputado em dez cidades de todo o mundo em 2007. A medalha de ouro da Copa Pan-Americana será disputada nesta sexta. Na disputa do nono lugar, o México venceu a Argentina por 3 a 1 (25/18, 23/25, 25/21, 25/14). A Costa Rica venceu a seleção de Barbados por 3 a 0 (25/19, 25/16, 25/15), que, com a derrota, terminou o torneio em último lugar.