Brasil perde a 1ª na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu a invencibilidade na Liga Mundial. Nesta sexta, em Goiânia, foi derrotada pela Polônia por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/22 e 27/25. O técnico do Brasil, Bernardo Rezende, o Bernardinho, definiu a partida como um confronto ?de um time adulto (Polônia) contra um juvenil (Brasil).? ?Jogamos de maneira displicente, não fizemos nada do que tínhamos combinado e demos toda moral para o adversário?. Mesmo com a derrota, a seleção brasileira é líder no Grupo A, com quatro vitórias. Brasil e Polônia voltam a se enfrentar neste sábado, às 10h (com TV Globo e SporTV). ?Entramos de salto alto?, disse o atacante Gustavo, que formou o time base com Maurício, André Nascimento, Henrique, Dante e Nalbert, mais Escadinha como líbero. Bernardinho pode manter os titulares amanhã. ?Não é questão de mudar um ou dois porque o time todo jogou mal.? O Brasil somou apenas sete pontos de bloqueio. A Polônia, ao contrário, fechou o bloqueio e surpreendeu com saque eficiente. O atacante Sebastian Swiderski foi o maior pontuador com 17 pontos ? Giba fez 12. O que mais preocupa o treinador brasileiro, no entanto, é o assédio da torcida, da imprensa e dos familiares quando a seleção atua no Brasil. ?Jogar aqui é perigoso. Mostramos que não estamos preparados para isso.? A observação se justifica porque as finais da Liga (o Brasil já está classificado) serão em Recife e Belo Horizonte. Outros resultados: Grupo B: Itália 3 x 1 China (20/25, 25/23, 25/21 e 25/21), Grupo C: Holanda 1 x 3 Rússia (12/25, 25/23, 20/25 e 17/25), Grupo D: Grécia 2 x 3 França (27/29, 25/22, 20/25, 25/21 e 13/15).