Brasil perde de Cuba e segue em 3.º na Copa do Mundo de vôlei

HAMAMATSU - A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada por Cuba nesta segunda-feira, por 3 sets a 2, com parciais de 17/25, 25/22, 25/23, 20/25 e 15/12, em Hamamatsu, no Japão, e estacionou na terceira posição da Copa do Mundo, competição que garante três vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

O resultado deixou o Brasil com 16 pontos, dois trás da vice-líder Rússia, que nesta segunda venceu a Argentina por 3 sets a 0. Já a Polônia se manteve na liderança isolada, com 19 pontos, ao superar os Estados Unidos, também por 3 a 0.

Essa foi a segunda derrota sofrida pelo Brasil nesta edição da Copa do Mundo, na qual a equipe comandada por Bernardinho já havia perdido para a Itália, por 3 sets a 2. O revés diante dos cubanos também deixou a missão de buscar o tricampeonato da competição mais complicada.

Após amargar nova derrota, a seleção brasileira volta à quadra nesta terça-feira, às 7h20 (horário de Brasília), para encarar a Sérvia, em seu último jogo nesta terceira fase da Copa do Mundo. Em seguida, o time nacional viaja para Tóquio, onde encerrará a sua participação no torneio em partidas contra Irã, Polônia e Japão.

A vitória sobre o Brasil deixou Cuba com 14 pontos, na quarta colocação da Copa do Mundo. Por terem perdido dois sets nesta segunda, os cubanos somaram apenas dois pontos, enquanto os brasileiros contabilizaram mais um pontinho com a derrota apertada. Pelo regulamento da competição, apenas triunfos por 3 sets a 0 ou 3 a 0 asseguram três pontos na classificação geral, enquanto derrotas por 3 a 2 garantem pontuação mínima ao perdedor.

O JOGO

O Brasil iniciou bem o duelo contra os cubanos nesta segunda. Após abrir 7 a 4 no início do primeiro set, ampliou para 11 a 6 e depois para 13 a 6 ao aproveitar uma boa sequência de Murilo no saque. E, sem maiores problemas, administrou a vantagem para liquidar a primeira parcial em 25 a 17.

A partir do segundo set, porém, os cubanos começaram a reagir. Impulsionada por passagens inspiradas de Hernandez pelo saque, Cuba conseguiu abrir três pontos de vantagem no 16 a 13. Os brasileiros ainda foram buscar a diferença no 20 a 20, mas o adversário deslanchou no fim da parcial para fazer 25 a 22.

Já o terceiro set começou com Cuba dominando o placar. Na primeira parada técnica o país já vencia por 8 a 3, mas a seleção brasileira reagiu e chegou a empatar em 15 a 15. Os cubanos, porém, seguiam constantes e abriram 21 a 17 na sequência, antes de virarem o placar com uma vitória por 25 a 23.

No quarto set, porém, o quadro se inverteu, com os brasileiros iniciando melhor e indo para o primeiro técnico em vantagem de 8 a 5. Em seguida, a equipe nacional deslanchou e fez 16 a 11, antes de conservar a larga vantagem e fechar a parcial em 25 a 20 após um ataque de Murilo.

No tie-break, o equilíbrio prevaleceu no início, mas Cuba dominou o marcador e chegou a fazer 13 a 10, antes de os brasileiros reduzirem a vantagem para 13 a 12 em um ataque de Lucas. Porém, a reação parou por aí e os cubanos liquidaram o confronto com dois pontos seguidos.