Brasil perde de novo para a China A seleção brasileira feminina de vôlei voltou a perder para a seleção da China no Grand Prix, na manhã deste domingo, na cidade chinesa de Harbin, por 3 sets a 1 (com parciais de 25-21, 25-18, 23-25 e 25-15 ). O Brasil já tinha sido derrotado pela China na primeira fase da competição. A China foi a melhor equipe desse grupo na segunda fase e lidera o GP, com cinco vitórias em seis jogos. A seleção de Marco Aurélio Motta, que não conseguiu se encontrar em quadra, está em sexto lugar na classificação geral, com três vitórias e três derrotas. Os outros resultados de hoje: Japão 3, Alemanha 1 (com parciais de 27-25, 25-17, 26-28 e 25-22), em Harbin. EmTaiwan, Cuba venceu a Rússia por 3 sets a 1 (com parciais de 16-25, 25-22, 26-24 e 25-22) e foi a melhor do grupo nessa fase do GP. A terceira fase do Grand Prix será disputada no próximo final de semana. A seleção brasileira vai jogar em Tóquio, contra Japão, Rússia e Coréia do Sul. Já no outro grupo, China, Cuba, Estados Unidos e Alemanha vão se enfrentar em Harbin.