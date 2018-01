Brasil perde e vai disputar 7º lugar As asiáticas são mesmo uma pedra no sapato do Brasil. Depois de ser eliminada pela China nas quartas-de-final, a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para a Coréia do Sul, por 3 sets a 2 (25/23, 19/25, 25/22, 21/25 e 15/8), nesta quinta-feira e vai disputar o sétimo lugar no Mundial da Alemanha, jogando neste sábado contra a Bulgária, derrotada pela seleção de Cuba. A partida entre brasileiras e coreanas foi equilibrada. As orientais começaram melhor e fecharam a primeira parcial em 21 minutos. O Brasil reagiu e venceu o segundo set, em 22 minutos. No terceiro set, as brasileiras caíram de produção e permitiram o domínio das coreanas. A equipe do técnico Marco Aurélio Motta ainda mostrou superação e venceu o quarto set, levando o jogo para o tie-breaker. Mas como ocorreu diante das chinesas, o Brasil não teve equilíbrio no momento decisivo. As coreanas abriram sete pontos de frente e administraram a vantagem, vencendo o quinto set, num total de 1h44 de partida. A seleção de Cuba, que venceu de virada a Bulgária, por 3 sets a 2 (24/26, 27/29, 25/16, 28/26 e 15/9) será a adversária da Coréia, domingo, na disputa pelo quinto lugar. Final antecipada - Estados Unidos e Rússia fazem uma verdadeira decisão antecipada, nesta sexta-feira, às 10 horas (horário de Brasília), em Berlim, pelas semifinais do Mundial da Alemanha. As duas seleções lideram as principais estatísticas do campeonato. Pela Rússia, Titchenko é a melhor atacante do campeonato e Gamova, a maior pontuadora. As norte-americanas têm Scott, a melhor bloqueadora e Tom, dona do melhor saque do torneio. As americanas estão invictas na competição e as russas perderam apenas uma partida, exatamente para as rivais, na fase de classificação, por 3 sets a 2. O presidente russo Boris Yeltsin vai acompanhar a partida no ginásio, cujos 8.500 ingressos foram vendidos nesta quinta-feira. A outra partida da semifinal será disputada nesta sexta-feira, entre Itália e China, às 13 horas (horário de Brasília), também em Berlim.