Brasil perde outra vez para a Polônia A seleção brasileira de vôlei masculino voltou a perder da Polônia, neste sábado, em Katowice. Assim como tinha acontecido na sexta-feira, o Brasil foi derrotado por 3 sets a 2 (25/22, 23/25, 27/25, 21/25 e 15/12), mas ainda lidera o grupo A da Liga Mundial, com um ponto a mais que os poloneses. Em 10 jogos disputados até agora na Liga Mundial, o time do técnico Bernardinho perdeu três vezes, todas para a Polônia (a outra foi há duas semanas, em Goiânia). A seleção brasileira volta a jogar sexta e sábado, contra a Argentina, em Cordoba, no encerramento da primeira fase da competição. Apesar de buscar a primeira colocação no grupo, o Brasil já está garantido na etapa final, pois será a sede dos jogos, de 12 a 18 de agosto.