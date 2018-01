Brasil perde para a Bulgária na fase final da Liga Mundial Na estréia da fase final da Liga Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada nesta quarta-feira pela Bulgária por 3 sets a 0, em partida realizada no Ginásio de Luzhniki, em Moscou. Esse foi a primeira derrota do Brasil na competição - na primeira fase, a equipe do técnico Bernardinho havia vencido os 12 jogos disputados, contra Portugal, Finlândia e Argentina. A equipe da Bulgária estava mais consistente em quadra e o bloqueio brasileiro não funcionou. No primeiro set, os búlgaros não tiveram dificuldades para fazer 25 a 17, em 22 minutos. Já no segundo, o jogo foi mais equilibrado e o Brasil chegou a estar na frente do placar por duas vezes, mas acabou derrotado por 25 a 23, após 27 minutos. Num erro de saque de Ricardinho, a Bulgária fechou o terceiro set em 25 a 20, em 25 minutos de disputa. A seleção brasileira estava invicta há 22 partidas. A última derrota havia sido no ano passado, na disputa da Copa América, para os Estados Unidos. Na história da Liga Mundial, essa foi a segunda vez que o Brasil perdeu para a Bulgária em 14 jogos disputados. O Brasil, que busca o hexacampeonato da Liga Mundial, volta a jogar nesta quinta-feira, contra a Itália, às 7 horas (Brasília).