Brasil perde para a campeã China A seleção brasileira de vôlei feminino se despediu da Copa dos Campeões com uma derrota para a China, que já estava com o título assegurado. Com a derrota por 3 sets a 1 (25/21, 25/17, 21/25 e 25/23), neste domingo, em Fukuoka (Japão), o Brasil terminou o torneio na quarta colocação. A Rússia venceu a Coréia por 3 a 0, na última rodada do torneio, e garantiu o segundo lugar - as coreanas foram as últimas colocadas. E o Japão, que ganhou dos Estados Unidos por 3 a 1, foi o terceiro, deixando as norte-americanas na quinta posição. A China não vencia um título importante no vôlei feminino desde o Mundial de 1986. Pela conquista invicta da Copa dos Campeões, as chinesas ganharam um prêmio de US$ 300 mil.