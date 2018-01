Brasil perde para Porto Rico em torneio de vôlei feminino Pela primeira vez desde que iniciou a preparação para o Grand Prix e para o Mundial, a seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada. Na noite deste sábado, o time comandado pelo treinador José Roberto Guimarães perdeu para Porto Rico por 3 sets a 2 - parciais de 19/25, 25/20, 25/22, 18/25 e 15/13 -, pela terceira rodada da Copa Pan-Americana, que está sendo disputada justamente em Porto Rico. Essa é a primeira vez na história do confronto que as porto-riquenhas conseguem vencer as brasileiras. Com o resultado, as donas da casa lideram isoladamente o Grupo A, agora com três vitórias e nenhuma derrota. O Brasil vem logo atrás com duas vitórias e uma derrota. O próximo jogo do Brasil será neste domingo contra o Canadá. A primeira fase será encerrada contra a Costa Rica, na segunda-feira.