Brasil preocupado com vôlei dos EUA Aplicação tática. Essa é a grande virtude da seleção norte-americana de vôlei, adversário do Brasil, sábado e domingo, pela Liga Mundial, de acordo com o técnico brasileiro Bernardo Rezende, o Bernardinho. Os confrontos da terceira etapa serão às 22 horas de Brasília e terão transmissão ao vivo da SporTV. "Nós vamos ter de saber ganhar o jogo", disse Bernardinho. Os Estados Unidos não têm nenhuma grande estrela em quadra. Na Liga, estão desfalcados do levantador Ball e dos atacantes Roumain, Lambert e Millar. As jogadas mais eficientes estão saíndo no meio-de-rede com Eatherton, McMilan e Hoff, segundo estudo estatístico da delegação brasileira. O destaque mesmo está no banco: o técnico Doug Beal, campeão olímpico, em Los Angeles, em 1984. "Contra os norte-americanos a gente tem de decidir. Estes jogos, sem dúvida, serão os mais difíceis da primeira fase", observa Bernardinho, que busca manter a liderança na chave. O Brasil tem quatro vitórias, e os Estados Unidos, três. Também pelo Grupo D jogam amanhã Holanda e Alemanha, em Eindhoven. Pelo Grupo A, enfrentam-se Argentina e França, em Mar del Plata, e Itália e Espanha, em Chietti. Na chave B, a Polônia joga com a Rússia, em Lodz, e a Venezuela recebe a Grécia, em Cabimas. O destaque da rodada é o confronto dos invictos Cuba e Iugoslávia, em Havana, pelo Grupo C. Portugal e Japão jogam sábado em Espinho. Até o momento, somente Cuba, Iugoslávia e Brasil estão invictos.