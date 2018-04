Brasil prevê 'jogo decisivo' com China na Copa do Mundo Depois da folga nesta quinta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei volta a jogar nesta sexta, quando enfrenta a China, a partir das 4 horas (horário de Brasília), em Sapporo, no Japão. E o adversário é um concorrente direto do Brasil na luta pela vaga olímpica, que será dada aos três primeiros colocados da Copa do Mundo, o que faz o jogo ser "decisivo".