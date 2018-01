Brasil se recupera e derrota a Itália pela Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei se recuperou da derrota inesperada para a Bulgária na véspera e derrotou a Itália por 3 sets a 1, nesta quinta-feira, em Moscou, pela fase final da Liga Mundial. Com o time comandado por Bernardinho mais ligado em quadra, a vitória veio em 1h25min com as parciais de 25/14, 17/25, 25/19 e 25/21. Com uma vitória e uma derrota no Grupo F, os brasileiros precisam ganhar da Rússia, nesta sexta (a partir das 13 horas - horário de Brasília), para garantir uma vaga nas semifinais sem depender de outros resultados. O maior pontuador da partida foi o italiano Fei, com 18 pontos. No entanto, a seleção brasileira distribuiu melhor o seu ataque e prova disso foi que quatro jogadores tiveram mais de 10 pontos - André Nascimento (16), André Heller (14), Dante (13) e Giba (12). Além disso, o bloqueio do Brasil funcionou, coisa que não aconteceu contra a Bulgária. André Heller foi o destaque neste fundamento com oito pontos. Apesar da derrota, a nona consecutiva para a seleção brasileira, a Itália segue com chances de classificação às semifinais da Liga Mundial. Para isso, os italianos têm que vencer a Bulgária, nesta sexta, e torcer por uma derrota do Brasil contra os russos. Com oito títulos, a seleção da Itália é a maior vencedora nas 16 edições da competição. Os brasileiros estão logo atrás com cinco conquistas.