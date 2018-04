Brasil se reúne, sem Ricardinho, para a Copa do Mundo

A seleção brasileira masculina de vôlei inicia neste sábado os treinos para a Copa do Mundo do Japão, que começa no dia 18 e, como na edição feminina, classifica os três melhores para a Olimpíada de Pequim. A estréia será contra os Estados Unidos, adversário derrotado na final dos Jogos Pan-Americanos, em julho, no Rio. A ausência, mais uma vez, será o levantador Ricardinho, afastado do time pelo técnico Bernardinho às vésperas do Pan por causa de vários desentendimentos. Ricardinho fazia parte da lista de 19 jogadores inscritos previamente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para a competição, mas a entidade anunciou sem alarde, nesta sexta-feira, que o time será o mesmo que conquistou o Pan e o Sul-Americano, em setembro, no Chile, com os levantadores Marcelinho e Bruno, os opostos André Nascimento e Anderson, os pontas Giba, Dante, Murilo e Samuel, os meios-de-rede Gustavo, Rodrigão e André Heller e o líbero Escadinha. Na época da lista prévia, Bernardinho disse que estava disposto a se reconciliar com Ricardinho, desde que o jogador, que atua na Itália, entrasse em contato para pedir desculpas a ele e a todo o grupo - o que não aconteceu, já que o jogador, considerado um dos melhores levantadores de todos em sua posição, continua de fora. No Japão, Bernardinho diz que o foco principal não é repetir o título conquistado em 2003. "Temos pela frente um campeonato muito intenso, com 11 partidas em 14 dias, e várias cidades. Mais importante do que o título é um lugar no pódio, que garante a classificação para a Olimpíada", disse o técnico, que já criticou várias vezes o fato de o Brasil, atual campeão olímpico, ser obrigado a jogar uma seletiva. Entre os adversários, Bernardinho teme os Estados Unidos, a Bulgária, a Rússia, vice-campeã européia e da Liga Mundial, e a Espanha, que surpreendeu ao se sagrar campeã européia. "Esses são os principais adversários, mas Japão e Austrália merecem total atenção, além de Porto Rico, que eliminou Cuba e Canadá", analisou o treinador. A viagem da Europa para o Japão será no dia 7 de novembro.