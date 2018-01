Brasil será sede da Liga Mundial O Brasil será a sede da fase final da Liga Mundial de 2002, o principal torneio de vôlei entre seleções masculinas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela federação internacional da modalidade (FIVB). Além do Brasil, atual campeão, mais 15 seleções participarão da competição, cuja primeira fase é disputada em confrontos de ida e volta, a partir de junho, nos respectivos países. Os oito melhores se classificam para as finais no Brasil, em agosto. As duas cidades brasileiras que receberão o torneio ainda não foram escolhidas. Eis os grupos da 1ª fase da Liga Mundial: Grupo A: Brasil, Polônia, Argentina, Portugal Grupo B: Itália, Espanha, China e Venezuela Grupo C: Rússia, Cuba, Holanda e Alemanha Grupo D: Iugoslávia, França, Grécia e Japão