Brasil só pensa jogo com a Rússia na Copa do Mundo de vôlei

A seleção brasileira de masculina de vôlei vai à cidade japonesa de Okayama, sua terceira sede na Copa do Mundo, no Japão, já pensando no confronto da Rússia, pela última rodada da competição, em Tóquio. O Brasil, que estreou perdendo para os Estados Unidos, a cada partida eleva seu nível de jogo. Em Okayama, vai enfrentar três adversários teoricamente fáceis: Austrália, Tunísia e Coréia do Sul - respectivamente no domingo, na segunda e na terça-feira. "Precisamos manter a concentração para continuar jogando a cada dia um pouco melhor", disse Bernardinho. "Só pensamos em vencer todos os adversários até o jogo contra a Rússia e atingir nosso melhor nível", completou. Escadinha é o melhor líbero e melhor defensor O brasileiro Escadinha lidera a classificação de melhor defensor e melhor líbero da Copa do Mundo de vôlei masculino, disputada no Japão. Além disso, o líbero brasileiro está em segundo lugar no fundamento recepção, pouco atrás do japonês Katsutoshi Tsumagari. Outros destaques do Brasil são Dante, Gustavo e Marcelinho. Os dois estão em segundo lugar na lista de melhor atacante, melhor bloqueio e melhor levantador, respectivamente. O maior pontuador até o momento é o australiano Paul Carrol, com 120 pontos.