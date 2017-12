Brasil sofre, mas bate Holanda no Mundial Feminino de Vôlei A seleção brasileira encontrou muita dificuldade em quadra, mas conseguiu derrotar a Holanda por 3 sets a 2 (25/18, 23/25, 23/25, 25/18 e 15/9), garantindo uma vaga na segunda fase da competição, que começa na próxima quarta-feira. A equipe do técnico José Roberto Guimarães ainda faz mais duas partidas na primeira fase: pega os Estados Unidos neste sábado, e Camarões, no domingo. A equipe brasileira começou a partida impondo um ritmo muito forte e não encontrou dificuldades para fechar o primeiro set. Nas duas parciais seguintes, porém, a equipe sofreu com os saques forçados da Holanda, e começou a errar demais. Com bons bloqueios e bela atuação da atacante Flier, o time holandês venceu os dois sets pelo mesmo placar, 25/23. Fofão, que até então estava sendo poupada e entrou durante esses dois sets, saiu jogando a partir da quarta parciais. Com a levantadora titular em quadra, o Brasil melhorou a variação ofensiva e voltou a dominar a partida. Ao fim de 1 hora e 50 minutos de jogo, o Brasil conquistou sua terceira vitória na competição. "Foi um bom jogo, mas muito difícil, e o mais importante é que conseguimos nos recuperar e impor nosso ritmo novamente", festejou Fofão. "Foi bem mais difícil do que eu esperava", admitiu Zé Roberto. Nos outros jogos do Grupo C, os Estados Unidos também conseguiram a vaga na próxima fase ao derrotar Camarões por 3 a 0 (25/17, 25/18 e 25/11). Assim como o Brasil, as norte-americanas também somam três vitórias no Mundial. Porto Rico se isolou no terceiro lugar ao derrotar o Casaquistão por 3 a 1 (25/23, 22/25, 25/20 e 25/23). Atualizada às 9h40