Brasil sofre, mas vence segunda na Liga contra a Finlândia A seleção brasileira masculina de vôlei teve alguma dificuldade, mas conseguiu vencer a Finlândia por 3 a 1 (25/17, 27/25, 22/25 e 25/17), manter a invencibilidade na Liga Mundial e ficar a apenas uma vitória da classificação para a fase final, que será disputada no fim deste mês, em Moscou, na Rússia. A vaga pode até vir neste domingo, se Portugal vencer a Argentina - neste sábado, os argentinos venceram por 3 a 2 a primeira partida. O jogo começou tranqüilo para a seleção de Bernardinho, que escalou os dois pontas reservas: Murilo no lugar de Giba e Samuel no de Dante, que está machucado. A equipe não teve dificuldades para superar o instável time finlandês no primeiro set. Na parcial seguinte o time se desconcentrou, mas conseguiu se recuperar a tempo de vencer por 27/25. Já na terceira etapa, os finlandeses abusaram do jogo de força e marcaram 25/22, comemorando muito o resultado. Na etapa final, porém, os brasileiros se recuperaram e dominaram a partida, fechando em 25/17. A seleção brasileira volta a jogar no próximo fim de semana, sábado e domingo, contra a própria Finlândia, em Brasília. Os dois jogos serão às 10 horas.