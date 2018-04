Brasil supera novamente os EUA em amistoso em Minas

O Brasil voltou a vencer os Estados Unidos nesta sexta-feira. Em Uberlândia (MG), a equipe ganhou o terceiro jogo da série de cinco amistosos contra o adversário por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 30/28 e 25/17. Antes, já acumulava dois triunfos em Montes Claros (MG).

O confronto desta sexta marcou as estreias do oposto Theo e do levantador Sandro como titulares. O maior pontuador da partida foi Murilo, com 17 acertos. Theo também se destacou e marcou 14 vezes.

Após o amistoso, Sandro contou como se sentiu dentro de quadra. "O começo da partida foi meio nervoso. Pude jogar ao lado de ídolos como Giba e Murilo e estou muito feliz por isso. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Fiquei apenas uma semana treinando com o grupo, em Saquarema (RJ), e ainda falta um pouco de entrosamento. O importante é que deu tudo certo e vencemos", afirmou.

"Acho que consegui fazer uma boa partida. Sempre dá um nervoso no começo, já que atuei ao lado de estrelas, mas vencemos. Errei algumas coisas, acertei outras e estou muito feliz com a oportunidade", disse Theo.

Capitão do time, o ponta Giba ressaltou que é importante passar experiência em momentos como este. "A principal coisa que podemos fazer por eles é passar tranquilidade. Não só nos jogos como nos treinos. A molecada está trabalhando forte para manter o nível do voleibol brasileiro alto e está correspondendo às expectativas".

Neste sábado, Brasil e Estados Unidos farão a quarta partida da série de cinco amistosos. O jogo será realizado às 17h30 em Uberlândia. No domingo, no mesmo local, acontece o último confronto.