Brasil supera Portugal e fecha 1ª fase da Liga com 100% A seleção brasileira de vôlei fechou com perfeição a primeira fase da Liga Mundial. Neste domingo, em Fortaleza, o time de Bernardinho bateu Portugal por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 32/34, 25/20 e 25/17, conquistando, assim, a 12ª vitória em 12 jogos - é o único time invicto na competição. Atuando com os reservas, assim como no sábado - com exceção do líbero Serginho -, a seleção mostrou irregularidades. Começou bem e não teve dificuldades para fechar o primeiro set, mas errou muito no segundo e só reencontrou um bom ritmo nos últimos dois. "Esperava mais velocidade no saque, nisso precisamos trabalhar bastante. O time teve altos e baixos, mas fizemos bons terceiro e quarto sets", analisou o técnico Bernardinho. Ainda neste domingo, o time embarca às 19 horas para Moscou, onde será disputada a fase final da competição, entre 23 e 27 de agosto.