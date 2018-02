Brasil Telecom bate o Rexona no Rio e chega na final

As catarinenses do Brasil Telecom venceram, nesta sexta-feira, o Rexona-Ades por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 25/23, 15/25, 22/25 e 15/11. Lia, do time de Brusque, foi eleita a melhor jogadora da partida. "O time inteiro está de parabéns. Foi uma semana difícil, na qual também enfrentamos o São Caetano. Superamos o cansaço. A concentração foi fundamental para que chegássemos à vitória", comemorou a atleta. Após ganhar os dois primeiros sets, a equipe catarinense, que jogava no Rio, viu o time do técnico Bernardinho reagir e empatar a partida, mas foi melhor tie-break decisivo, com o ponto final em um bloqueio de Fabiana. O resultado deu ao Brasil Telecom uma vaga na final do primeiro torneio da Superliga feminina 2007/2008. Minas e Finasa/Osasco brigam pela outra vaga da decisão.