Brasil tem a melhor campanha da Liga A seleção brasileira de vôlei masculino derrotou a Alemanha por 3 sets a 1 (25/7, 25/19, 19/25 e 25/13), neste domingo, em Recife, e encerrou a primeira fase da Liga Mundial com a melhor campanha entre os 16 participantes. Classificado em 1º lugar do Grupo D, o Brasil irá disputar agora a etapa final da competição, de 25 a 30 de junho, em Katowice, na Polônia. No jogo deste domingo, o Brasil não teve muitas dificuldades para superar mais uma vez a Alemanha, como já tinha feito no sábado, também em Recife. O time do técnico Bernardinho abriu 2 a 0, levou um susto no terceiro set, mas depois não deu mais chances de reação ao adversário, que se despediu da Liga sem vencer nenhuma partida. Com esse resultado contra os alemães, a seleção brasileira terminou a primeira fase com apenas 1 derrota em 12 jogos - perdeu para os Estados Unidos, fora de casa. Para conseguir a melhor campanha, o Brasil também contou com uma ajuda da Iugoslávia, que ganhou de Cuba, até então invicta, duas vezes neste final de semana. Além do Brasil, Rússia, Polônia, Itália, França, Cuba e Iugoslávia já estão classificados para a fase final da Liga. A última vaga será decidida entre Holanda e Estados Unidos, que se enfrentam neste domingo. Na próxima etapa da competição, as oito seleções serão divididas em dois grupos. As duas melhores de cada chave passam para as semifinais e depois, as vencedoras disputam o título.