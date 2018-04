Brasil tem bom começo entre as mulheres na etapa holandesa

O Brasil teve um bom começo na disputa da etapa holandesa do Circuito Mundial de vôlei de praia, nesta quarta-feira, em Haia. Das cinco duplas brasileiras femininas na competição, quatro mantiveram 100% de aproveitamento, com duas vitórias no dia: Juliana e Larissa, Talita e Maria Elisa, Renata e Val e Ângela e Vivian. Enquanto isso, Neide e Bárbara Seixas sofreram uma derrota e se recuperaram na repescagem.

Juliana e Larissa estrearam nesta quarta-feira com uma vitória tranquila sobre as irmãs eslovenas Fabjan por 2 sets a 0 (21/9 e 21/15). Na segunda rodada, as brasileiras superaram as checas Klapalova e Petrova mais uma vez por 2 sets 0 (21/17 e 21/9).

Já a dupla formada Renata e Val iniciou o dia com uma vitória sobre as suecas Nilsson e Hansson por 2 sets a 0 (21/14 e 21/11). Mais tarde, elas conseguiram uma boa virada diante das checas Kolocova e Slukova por 2 a 1 (18/21, 21/13 e 21/18).

Enquanto isso, Ângela e Vivian derrotaram na estreia Minusa e Jursone, da Letônia, por 2 sets a 0 (21/17 e 21/15). Na fase seguinte, elas mantiveram os bons resultados brasileiros na Holanda ao venceram as anfitriãs Iersel e Keizer por 2 a 0 (22/20 e 22/20).

Talita e Marisa Elisa venceram nesta quarta-feira o duelo brasileiro contra Neide e Bárbara Seixas por 2 sets a 0 (21/14 e 21/11). Na sequência, elas passaram pelas belgas Van Breedam e Mouha, novamente por 2 a 0 (21/18 e 21/15).

Como perderam para Talita e Maria Elisa, Neide e Bárbara Seixas caíram na repescagem da etapa holandesa. Assim, voltaram a jogar nesta quarta-feira, quando evitaram a eliminação ao vencerem as italianas Gioria e Momoli por 2 sets a 0 (21/16 e 21/19).