Brasil tem duas duplas femininas nas semis na Noruega

As duplas brasileiras Juliana e Larissa e Talita e Maria Elisa garantiram nesta sexta-feira classificação para as semifinais da etapa de Kristiansand, na Noruega, do Circuito Mundial de vôlei de praia.

No sábado, elas voltam à quadra para tentar manter a hegemonia do País no ano - são oito títulos nas 10 etapas disputadas. Juliana e Larissa enfrentam as austríacas Doris e Stefani Schwaiger, enquanto Talita e Maria Elisa jogam contra as norueguesas Nila e Ingrid.

Talita e Maria Elisa, campeãs na Suíça, Coreia do Sul e China, chegam às semifinais da etapa norueguesa invictas. Nesta sexta, elas venceram Renata e Val, pelas quartas de final do torneio, por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 24/22.

Campeãs de cinco das dez etapas do Circuito Mundial, Juliana e Larissa se recuperam da derrota de quinta-feira para as austríacas Doris e Stefani Schwaiger, com três vitórias na repescagem do torneio. No primeiro jogo do dia, elas superaram as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets 0, parciais de 21/17 e 21/18.

Na sequência, as brasileiras não encontraram dificuldades para vencer as austríacas Montagnolli e Hansel, novamente por 2 sets a 0, com parciais 21/14 e 21/16. Na última partida, Juliana e Larissa acabaram eliminando Renata e Val, com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/14.

Ângela e Vivian, que vinham do qualifying do torneio, foram eliminadas logo no primeiro jogo do dia pelas austríacas Montagnolli e Hansel, na repescagem. Em duelo disputado, as brasileiras foram superadas por 2 sets a 1, parciais de 21/15, 19/21 e 15/12.