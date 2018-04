Brasil tem início 100% na chave feminina de etapa chinesa do vôlei de praia

O Brasil começou bem a participação na chave feminina da etapa de Xiamen, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um evento quatro estrelas. Nesta quinta-feira, as duplas Ágatha/Duda, Maria Elisa/Carol Solberg e Taiana/Carol Horta venceram na estreia, assim como Vitor Felipe/Guto no evento masculino. Já Alison/Bruno Schmidt e Álvaro Filho/Saymon perderam o primeiro duelo, mas se recuperaram na sequência e seguem vivos na disputa.

+ Russo Semenov faz no Brasil sua preparação para o vôlei de praia

+ Mais notícias de vôlei

Nesta etapa, cada grupo tem apenas duas rodadas, embora seja disputado por quatro duplas. Os vencedores do jogo de estreia se enfrentam pelo primeiro lugar e a vaga direta nas oitavas de final. Os derrotados duelam em busca da classificação à repescagem, que também conta com a participação do segundo colocado.

Nesta quinta, Ágatha e Duda venceram as norte-americanas Kelley Larsen e Emily Stockman por duplo 21/16, em 31 minutos, e vão duelar pelo primeiro lugar do Grupo G, nesta sexta, com as holandesas Joy Stubbe e Marleen Van Iersel.

"Os times norte-americanos são sempre duros e experientes, sabíamos que teríamos que entrar com todo foco. A primeira partida é muito importante para termos chances de ir direto às oitavas, com maior tempo de estudo dos adversários e descanso. Vamos seguir unidas, pensando jogo a jogo, demos apenas o primeiro passo", analisou Duda.

Maria Elisa e Carol Solberg superaram as suíças Laura Caluori e Dunja Gerson por 21/18 e 21/10 e jogarão pelo primeiro lugar do Grupo C contra as alemãs Borger e Kozuch. Taiana e Carolina Horta aplicaram duplo 21/15 nas lituanas Dumbauskaite e Povilaityte e disputarão a ponta do Grupo F com as australianas Artacho e Clancy.

MASCULINO

No evento masculino em Xiamen, Vitor Felipe e Guto foram os únicos brasileiros que se deram bem na estreia. Eles passaram pelos checos Perusic e Schweiner por 21/16, 11/21 e 15/9. Na briga pela liderança do Grupo D, eles duelarão com os poloneses Fijalek e Bryl.

"Conseguimos ter tranquilidade no tie-break, jogamos unidos para sair com uma vitória. O foco te que ser total em cada ação, mas é sempre ótimo começar vencendo, vamos construindo confiança para a sequência da competição", destacou Vitor Felipe.

Alison e Bruno Schmidt perderam para os noruegueses Anders Mol e Christian Sorum por 21/16 e 21/17, mas depois superaram os cubanos Nivaldo Diaz e Sergio Gonzalez por 21/15 e 21/18, o que garantiu a eles o terceiro lugar do Grupo G.

Álvaro Filho e Saymon perderam por 21/19 e 21/11 para os norte-americanos Gibb e Crabb na rodada inicial do Grupo A e depois venceram os chineses Lei Li e Zhuoxin Li por duplo 21/19.