Brasil tem sua pior campanha no GP Com a derrota para os Estados Unidos por 3 sets a 1, nesta sexta-feira, em Macau, a seleção brasileira de vôlei feminino não conseguiu se classificar para as semifinais do Grand Prix da Ásia. Esta é a primeira vez em oito edições do GP que o Brasil ficou fora das finais. Na madrugada deste sábado, o time do técnico Marco Aurélio Motta disputa o quinto lugar com o Japão. Até então, o pior resultado das brasileiras havia sido obtido em 1993, com a quarta colocação. O Brasil é tricampeão do Grand Prix: venceu em 1994, 1996 e 1998. No ano passado, ficou na terceira posição. A levantadora Fofão se mostrou decepcionada. "Ainda não entendi o que aconteceu. Entramos em quadra como se a partida não fosse importante. Ao contrário dos Estados Unidos, que entrou disposto e determinado. Tivemos a oportunidade de estar nas semifinais e entregamos o jogo", comentou a capitã da seleção brasileira. "Mas não devemos julgar ninguém. Antes de qualquer coisa, é dentro da quadra que temos de mostrar que somos superiores." Antes do início do Grand Prix, a jogadora Virna, que está "descansando da seleção", já havia comentado que dificilmente o Brasil disputaria medalha. "O Marco Aurélio precisa de tempo para desenvolver o trabalho dele. Nossa realidade seria no máximo um terceiro lugar." Luta pelo título - As norte-americanas vão enfrentar as russas em uma das semifinais, neste sábado, às 6h. A outra vaga para a final será disputada entre Cuba e China, logo após a definição da primeiro finalista. Na fase final, Rússia, do grupo A, e Cuba, do B, não perderam - têm seis pontos ganhos em três vitórias. Nessa etapa, as russas venceram as japonesas por 3 a 2, as alemãs por 3 a 0 e as chinesas por 3 a 1. As cubanas passaram pelas brasileiras por 3 a 2, pelas norte-americanas por 3 a 0 e pelas coreanas pelo mesmo placar.