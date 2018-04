Brasil tem três duplas femininas nas semifinais na Holanda

O Brasil classificou nesta sexta-feira três duplas para as semifinais da chave feminina da etapa de Haia, na Holanda, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Com o bom retrospecto, o País já tem ao menos uma parceria garantida na final da competição.

Talita e Maria Elisa conseguiram a classificação para a semifinal ao derrotarem as gregas Arvaniti e Tsiartsiani por 2 sets a 0 (21/18 e 21/17), pelas quartas de final. Já Juliana e Larissa venceram o confronto brasileiro contra Renata e Val por 2 sets 0 (21/17, 21/16) e também avançaram.

A outra vaga brasileira na semifinal da etapa holandesa será definida em jogo válido pela repescagem do torneio, entre Renata e Val e Ângela e Vivian. O duelo foi adiado para o sábado por causa das chuvas, dos ventos fortes e pela falta de luz natural.

Quem vencer, enfrenta Talita e Maria Elisa na semifinal, enquanto Juliana e Larissa jogam contra as checas Novakova e Hajeckova. As semifinais e a final da etapa holandesa do vôlei de praia acontecem também no sábado.