Brasil tenta 7º lugar contra Bulgária A seleção brasileira feminina de vôlei encerra a participação no Mundial da Alemanha enfrentando a Bulgária, neste sábado, às 10 horas (horário de Brasília), em Berlim, tentando o sétimo lugar do torneio. As derrotas para China e Coréia do Sul frustraram o sonho do título, mas as brasileiras estão motivadas e felizes com a derrota das chinesas para a Itália, nesta sexta-feira, na semifinal. A decisão será domingo, entre Estados Unidos e Itália. As brasileiras fizeram questão de assistir à partida entre italianas e chinesas e comemoraram o resultado. ?Estou aliviada, a vitória até parece nossa?, disse a atacante Marina. ?É isso que dá escolher o adversário. A China armou e prejudicou tanto outras equipes e agora terão de enfrentar as russas?, disse a meio-de-rede Valeskinha. A equipe do técnico Marco Aurélio Motta pretende terminar a competição vencendo a Bulgária, mas o desempenho é inferior aos últimos Mundiais. O Brasil foi vice-campeão em 1994 e quarto colocado em 1998. ?Por tudo o que o grupo passou, qualquer colocação tem o sabor do ouro?, afirmou a atacante Arlene, lembrando do traumático processo de renovação do elenco, no qual diversas jogadoras experientes decidiram não disputar o Mundial. Para enfrentar a Bulgária, o técnico Marco Aurélio Motta mantém a equipe com Marcelle, Luciana, Karin, Valeskinha, Sassá, Paula e a líbero Fabi. Rússia e China também se enfrentam neste sábado, em Berlim, às 13 horas (horário de Brasília), decidindo o terceiro lugar do Mundial.