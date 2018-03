Brasil tenta a quinta vitória na Liga A seleção masculina de vôlei tentará sua quinta vitória consecutiva na Liga Mundial amanhã, contra a Polônia, em Goiânia, às 15h30, com TV Globo e SporTV. As equipes voltam ao ginásio Goiânia Arena sábado, às 10 horas. O desgaste físico, pelo número de viagens que a seleção vem fazendo para jogar a Liga Mundial, é a preocupação do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho. Mas o técnico polonês, Waldemar Wspanialy, também tem problemas, com as várias lesões que afetam o time - não terá os astros Prus, Stancelcuski e Stelmach.