Brasil tenta quebrar vantagem cubana O Brasil entra em quadra amanhã, às 9 horas (horário de Brasília), para a partida de estréia do Grand Prix da Ásia, tentando quebrar a vantagem de Cuba nas estatísticas do confronto entre as duas equipes, desde 1983, no vôlei feminino. Foram 79 jogos e as cubanas levam ampla vantagem: 52 vitórias para o time de Eugene George e 27 para o Brasil, que tem no comando o técnico Marco Aurélio Motta. Mas as estatísticas também mostram porque surgiu a enorme rivalidade entre os dois times. A partir de 1996, em competições oficiais, o Brasil venceu Cuba 8 vezes em 15 jogos. "Enfrentar as cubanas na primeira rodada será um grande teste para as cubanas", disse a líbero Ricarda. Durante quatro semanas, oito das melhores equipes do mundo disputam o GP da Ásia, que terá premiação de US$ 1,04 milhão. O Brasil é tricampeão do torneio. A seleção terá Fabiana Berto, Raquel, Érika, Janine, Walewska e a líbero Ricarda. Cuba terá Ruiz, Liana Mesa, Anniara Munõz, Fernandez, Sanches e Zelia Barros. Além da rival, as meninas do Brasil terão de lutar, nas primeiras rodadas, para derrotar o fuso horário de 11 horas de diferença, em relação ao horário do Brasil. A seleção enfrenta a China, sábado, e o Japão, no domingo.