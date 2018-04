Brasil tira da Rússia a liderança do Vôlei feminino mundial

O Brasil, graças à medalha de prata conquistada na Copa do Mundo feminina disputada no Japão, tirou a Rússia do topo e se tornou o novo líder do ranking mundial, divulgado pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB). As brasileiras passaram do terceiro lugar para o primeiro, com 235 pontos. A Itália, atual campeã da Europa e vencedora da Copa do Mundo, ocupa o segundo lugar com 172,5 pontos. Cuba é o terceiro, com 172,5 pontos. Os 5 primeiros do ranking FIVB: 1.º BRASIL 235 pontos 2.º Itália 233,75 3.º Cuba 172,5 4.º Estados Unidos 157,25 5.º Rússia 154,5