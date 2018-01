Brasil usa ansiedade como aliada Com um misto de confiança e ansiedade, a seleção brasileira masculina de vôlei embarca nesta sexta-feira para Córdoba, na Argentina, para disputar o Campeonato Mundial, que começa neste sábado e vai até o dia 13 de outubro. A base do grupo é experiente, mas diversos jogadores disputarão o Mundial pela primeira vez. Por isso, o elenco vive a expectativa da estréia contra a Venezuela, no domingo. ?Participei do amistoso contra o Japão e me saí muito bem. A cada dia, me sinto mais confiante?, disse André Nascimento, recuperado de contusão no ombro esquerdo. ?A ansiedade é natural, pois estamos às vésperas da competição.? Para o oposto Anderson, o frio na barriga pode até ser um aliado. ?Gosto do clima antes do início de um campeonato. Nunca disputei um Mundial e quero fazer o meu melhor.? O Brasil tentará o título inédito, no mesmo local em que conquistou sua melhor colocação na história: o vice-campeonato de 1982, perdendo a final para a Rússia, então União Soviética. ?Não vejo a hora da competição começar. Treinamos o que tínhamos de treinar. Agora, quero ver o que vai acontecer dentro de quadra?, disse o meio-de-rede Rodrigão. No último treino realizado nesta quinta-feira, no Rio, o levantador Ricardinho não participou das atividades com bola, pois se recupera de contratura muscular. O jogador faz fisioterapia e deve estar à disposição para enfrentar a Venezuela.