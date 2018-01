Brasil vence 3º amistoso contra Cuba As meninas do vôlei do Brasil venceram Cuba pela terceira vez, neste domingo, na Copa da Amizade, novamente por 3 sets a 0 (com parciais de 25/23, 25/12 e 25/20), no ginásio Geraldão, em Recife. Na sexta-feira, no Pará, o Brasil já havia feito 3 sets a 0 contra Cuba, que ainda procura o caminho da seleção supervitoriosa dos anos 90, com uma equipe totalmente renovada. Com a vitória deste domingo, a seleção brasileira garantiu por antecipação o título da Copa da Amizade, um torneio amistoso. A última da série de quatro jogos entre as equipes será na terça-feira, às 20h30 (com SporTV), no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju (SE). O Brasil conseguiu parar a principal atacante cubana, Ruiz, com um saque eficiente, no primeiro set. As cubanas, que têm dificuldades para jogar atrás no marcador, totalmente perdidas no segundo set permitiram a vitória fácil para o Brasil. Com jogadas grotescas, como as da levantadora Munhoz, que cometeu dois toques três vezes, as rivais do Brasil perderam a confiança e o time de Virna e Érika não teve dificuldade para fechar a partida. "As cubanas estiveram abaixo do esperado, ao contrário das partidas anteriores, principalmente na segunda, a mais disputada, e com a melhor atuação do Brasil. Hoje, fizemos a nossa parte", observou o técnico Marco Aurélio Motta. O Brasil prepara-se para a Copa dos Campeões, de 13 a 18 de novembro, no Japão. Cuba perdeu a vaga da Norceca (América do Norte, Central e Caribe) para os Estados Unidos e não disputará a competição.