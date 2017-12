Brasil vence 3º amistoso no Japão A seleção brasileira de vôlei masculino venceu o terceiro e último amistoso contra o NTT, time da primeira divisão do Campeonato Japonês, neste sábado, em Nagoya. Com a vitória por 3 sets a 0 (25/16, 25/10 e 25/19), o Brasil encerrou a preparação para a Copa dos Campeões, que começa terça-feira, no Japão - a estréia será contra a Coréia. Neste terceiro amistoso - o Brasil também venceu os outros dois -, o técnico Bernardinho já pôde contar com o capitão Nalbert, recuperado de contusão no pé direito. Dessa maneira, a seleção brasileira deve ter força total na estréia na Copa dos Campeões.