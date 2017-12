Brasil vence a Alemanha e fica em 1.º no grupo do Mundial O Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 0 - com parciais de 25/13, 25/21 e 25/22 -, nesta quarta-feira, na sua melhor atuação na primeira fase do Campeonato Mundial de Vôlei masculino, no ginásio Marine Messe, em Fukuoka (Japão). A Alemanha seguia invicta na competição e precisava da vitória para garantir o primeiro lugar no Grupo B, mas não resistiu à equipe brasileira, comandada por André Nascimento, Giba e Dante. As duas equipes terminaram a primeira fase com quatro vitórias e uma derrota. Ao contrário do que havia acontecido na derrota para a França e mesmo na atuação irregular da vitória sobre a Austrália, o Brasil acertou o passe e principalmente o bloqueio, responsável por 12 pontos ao longo de todo o jogo. Dante e André Heller foram os destaques no fundamento, cada um marcando quatro pontos. No total, Dante foi o maior pontuador do Brasil, cravando também 12 bolas no ataque e um saque. Depois vieram André Nascimento (13 pontos, sendo 10 de ataque e três de saque), Giba e Heller (11 cada um). "Jogamos com o coração e vai ter que ser assim no resto do campeonato. Daqui para a frente todo o jogo vai ser uma final", afirmou o técnico Bernardinho logo após a vibrante vitória. O treinador já está de olho na segunda fase, que será disputada em Hiroshima. "Vamos pegar adversários difíceis, como Bulgária e Itália. Há um desequilíbrio na nossa chave. Teremos as partidas mais difíceis", comentou. O primeiro set foi um autêntico passeio da seleção brasileira. Logo no início, André Nascimento, o melhor no set, marcou dois pontos de saque e mostrou que estava numa tarde inspirada, abrindo a vantagem de 5/2. Era só o começo. O Brasil mostrou eficiência e não deixou a Alemanha jogar. Sacando com inteligência, tirando a bola do líbero Kroger, os brasileiros desestruturavam o adversário. A vantagem foi se ampliando sem parar, chegando a 12 pontos em 24/12. A Alemanha salvou o primeiro set point, mas André Heller em seguida cravou o 25.º ponto e fechou o primeiro set em apenas 20 minutos. O segundo set começou num ritmo parecido. Mas uma seqüência de erros permitiu à Alemanha passar à frente pela primeira vez no jogo, com 14/13. O Brasil, entretanto, voltou a acertar o passe e o bloqueio para virar novamente em 15/14. Ricardinho explorava bem as diversas opções, dando velocidade ao ataque e ampliando para 21/16. O gigante Kromm entrou em quadra para tentar parar o ataque brasileiro. Não adiantou. Giba, destaque do set, explorou justamente o seu bloqueio para fechar em 25/21, após 25 minutos. O terceiro set foi o mais disputado do jogo. A Alemanha trocou de levantador, e Dehne, mudando a forma de atuar do time, inclusive cravando uma bola de segunda, complicou a situação do Brasil. A marcação demorou a se acertar e as duas equipes se alternaram à frente no marcador. Na reta final, porém, o bloqueio voltou a funcionar e o Brasil retomou a liderança. Jogando com paciência, foi marcando ponto após ponto. Depois de 26 minutos, Anderson, que havia entrado pouco antes, fechou o set e o jogo, em 25/22, com um ataque na ponta.