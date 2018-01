Brasil vence a Argentina e segue na liderança da Liga Atual campeã da Liga Mundial de vôlei, a seleção brasileira masculina estreou em casa na temporada com vitória, ao superar a Argentina por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 24/26, 25/22 e 25/23, neste sábado, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho já havia vencido os argentinos duas vezes na semana passada, em San Juan, na Argentina. Os dois países voltam a se enfrentar neste domingo, às 10 horas (de Brasília), novamente em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo da TV Globo. Além de conquistar a terceira vitória e seguir na liderança do Grupo B da competição, com seis pontos, o Brasil manteve a invencibilidade 16 jogos sem ser superado pelos argentinos. Na próxima rodada da competição, os atuais campeões da competição e olímpicos enfrentam a seleção de Portugal, nos dias 29 e 30 de julho, em Lisboa. A equipe dirigida pelo técnico Bernardinho volta a jogar em casa diante da Finlândia, nos dias 12 e 13 de agosto, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Antes, os finlandeses recebem a Argentina, em Kuopio. Em outros jogos da Liga Mundial, o Japão perdeu para os EUA por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/22 e 25/17 - é o último colocado do grupo A. Já a China, depois de duas derrotas para Itália, foi derrotada novamente, agora pela Rússia, em casa, por 3 sets a 1 (25/22, 28/30, 25/19 e 31/29). No grupo D, a Bulgária conquistou sua terceira vitória consecutiva, ao derrotar a seleção coreana por 3 sets a 1 (25/21, 27/25, 22/25 e 25/21).