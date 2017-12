Brasil vence a Austrália e se recupera no Mundial de Vôlei A derrota para a França, no último domingo, mexeu com os brios da seleção brasileira masculina de vôlei, que venceu, na madrugada desta terça-feira, em Fukuoka, no Japão, a equipe da Austrália por 3 sets a 0 - com parciais de 25/19, 25/19 e 25/23. Agora com três vitórias e um derrota pelo Grupo B, o Brasil conseguiu a classificação antecipada para a segunda fase da competição. Nesta quarta, às 3 horas (horário de Brasília), o time comandado por Bernardinho encara a Alemanha pela última rodada da chave. Apesar de falhas no contra-ataque, o Brasil venceu, com relativa facilidade, o primeiro set por 25 a 19 contra um time de um continente, a Oceania, sem grande tradição no vôlei. O segundo set foi um replay do primeiro, até mesmo no resultado (25 a 19). Desta vez, no entanto, o contra-ataque melhorou e o destaque ficou para André Heller. A equipe brasileira voltou a falhar nos contra-ataques e permitiu a reação dos australianos, que chegaram a abrir três pontos (16 a 13) no terceiro set. Mesmo errando nos contra-ataques, o selecionado campeão mundial e olímpico se impôs e fechou o terceiro set, e a partida, por 25 a 23. "Precisamos melhorar o saque ainda. Fizemos algumas mudanças no terceiro set (troca do levantador - Ricardinho por Marcelinho), que deram certo", disse Bernardinho. Atualizado às 9h15