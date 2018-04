Brasil vence a Bulgária por 3 a 0 na Copa do Mundo

Um embate de forças entre duas importantes seleções de vôlei. No final venceu a força brasileira. O Brasil derrotou a Bulgária na madrugada desta sexta-feira, 23, em partida pela Copa do Mundo Masculina de Vôlei. E pela quarta vez nesta competição o placar foi de 3 a 0, com parciais de 25/14, 25/21 e 25/19. A vitória deixa o País mais próximo das Olimpíadas de Pequim e do bicampeonato no torneio. O início do primeiro set mostrou que a força da Bulgária iria incomodar durante a partida. O placar ficou bem equilibrado com as equipes se revezando na frente até o oitavo ponto brasileiro. Após o primeiro tempo técnico, o Brasil conseguiu se organizar em quadra e vencer a barreira búlgara. Os adversários deixaram de aparecer no jogo e facilmente a seleção abriu cinco pontos de vantagem. Gustavo, Marcelinho e Dante foram decisivos para a liderança brasileira. E foi o ponto de saque de André Nascimento que encerrou o set, 25 a 14. Para o segundo set, a seleção da Bulgária voltou melhor e o Brasil continuou com o mesmo rendimento. Apesar da pressão adversária, os brasileiros não entregaram e com tranqüilidade conseguiram diminuir o crescimento dos búlgaros. A eficiência do meio de rede brasileira falou mais alto. O Brasil fechou o set em 25 a 21. Apesar de ter perdido os dois sets anteriores, a Bulgária deu trabalho no início. Eles conseguiram ficar a frente no placar, mas com paciência os brasileiros os seguiram e chegaram ao primeiro tempo técnico em vantagem. Os adversários não deixaram o Brasil abrir grande diferença e fizeram importantes pontos seguidos com saques. Mas o cansaço dos cinco sets do jogo anterior contra os EUA pode ter feito a Bulgária não reagir a altura. Os brasileiros foram para o segundo tempo técnico na frente e logo na volta o técnico búlgaro parou o jogo novamente. Os rivais encostaram no placar, mas com inteligência e eficiência o Brasil foi se distanciando e fechou em 25 a 19. O jogador brasileiro Gustavo foi eleito o melhor em quadra. O Brasil enfrenta às 7 horas de domingo a Austrália. Os três primeiros colocados na Copa do Mundo se classificam para as Olimpíadas de Pequim. O País está na primeira posição com nove pontos, seguido pela Rússia com oito. Os russos enfrentam o Japão nesta sexta-feira e se vencerem retomam a primeira colocação. Durante esta madrugada, Porto Rico venceu a Espanha por 3 a 0 e a Coréia do Sul derrotou a Tunísia por 3 a 2. Ainda nesta sexta-feira, a Argentina joga contra a Austrália e Egito contra os EUA.