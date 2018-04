Brasil vence a Coréia do Sul pela Copa do Mundo de vôlei

A seleção brasileira conseguiu sua sétima vitória consecutiva na Copa do Mundo de vôlei masculino ao derrotar, nesta terça-feira, a Coréia do Sul por 3 sets a 0, parciais 25/20, 25/17 e 25/20. Veja também: Argentina vence Egito na Copa do Mundo masculina Rússia bate Porto Rico e continua na ponta da Copa do Mundo Apesar do retrospecto de 33 vitórias brasileiras em 49 jogos disputados entre as duas equipes, a seleção não encontrou um jogo fácil, e a Coréia encostou várias vezes no placar no primeiro set. No segundo, o Brasil abriu seis pontos, com 16 a 10, e administrou bem a vantagem, fechando a 25/17. A Coréia voltou a apertar no início do terceiro set, chegando a ficar um ponto atrás do Brasil. Os destaques não estavam rendendo o esperado, mas a seleção conseguiu se recuperar, com o Anderson no saque e um belo contra-ataque de Giba. A seleção jogou com uma equipe mista, com Murilo no lugar de Dante e André Heller substituindo Gustavo, poupado devido a uma luxação no dedo mínimo da mão esquerda. O capitão Giba foi eleito o melhor jogador da partida. Com esta vitória, o Brasil se mantém na vice-liderança da Copa do Mundo, com 15 pontos, um a menos que a Rússia. A seleção brasileira tem sete vitórias e uma derrota, enquanto os russos venceram as oito partidas disputadas. A partida foi realizada na Momotaro Arena, em Okayama, válida pela terceira e última rodada da terceira fase. As três equipes mais bem classificadas na Copa do Mundo garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. O Brasil volta a jogar na sexta-feira, contra a Argentina, em Tóquio, já pela quarta fase da competição.